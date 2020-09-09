В Беларуси 8 сентября задержали 121 митингующего

09.09.2020, 12:00, Новости дня

Во время митингов в Беларуси 8 сентября силовики задержали 121 человека. Об этом в Telegram сообщает пресс-секретарь министерства внутренних дел республики Ольга Чемоданова.

По данным правоохранителей, 8 сентября в Беларуси прошли десять протестных акций, а общее количество участников составило около 500 человек.

Всего силовики задержали 121 гражданина, из них 106 человек отправили в СИЗО.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал действующий президент страны Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.