Табачная монополия убивает рабочие места и способствует контрабанде – журналист Лямец

09.09.2020, 12:00, Новости дня

Попытка создания единого национального оператора табачного рынка – это прямой признак коррупции в Министерстве экономики, поскольку критерии отбора прописаны под компанию-монополиста, “Тедис-Украина”, утверждает в Facebook журналист Сергей Лямец.

По его информации, под давлением СМИ премьер-министр Денис Шмыгаль, вернул проект распоряжения Кабмина “О реализации пилотного проекта “Национальный оператор на рынке табачных изделий” в Министерство экономики с пожеланием собрать мнение участников табачного рынка. Лямец утверждает, что на момент подачи документа в правительство уже существовала экспертиза проекта со стороны Министерства юстиции.

Журналист также сообщил, что физлица-предприниматели, занимающиеся реализацией табачных изделий, подготовили коллективное обращение к президенту, в котором призвали гаранта быть “принципиальным” и не допустить “закрепощения” отрасли “российским табачным монополистом”. Предприниматели попытались объяснить президенту, что единый оператор на рынке табака “убьет тысячи рабочих мест и создаст условия для роста контрабанды”.

По мнению Лямца, подобные обращения малого бизнеса – не лучший сигнал для власти накануне выборов в местные советы, поскольку осенью 2019 года, именно президент Владимир Зеленский заявлял, что его приоритет – борьба с монополизмом на табачном рынке. Однако, монополию не просто сохраняют, а “хотят превратить монополиста “Тедис-Украина” в подобие Министерства табака”, отметил журналист.

“За событиями наблюдают ФЛП, для которых торговля сигаретами – основной бизнес. Для них решение Зеленского и Шмыгаля – это вопрос выживания. Или они смогут зарабатывать, продавая табачку, или пойдут махать лопатой на “Большой стройке” или полоть клубнику у пана. Накануне местных выборов вдвойне интересно наблюдать за руками власти. Теперь ход за президентом Зеленским! Кого на кануне местных выборов поддержит гарант – предпринимателей, которые есть активными избирателями? Или монополиста з русско-офшорными корнями?” – написал Лямец.

По его мнению, идея наделить компанию “Тедис” правами государственной монополии противоречит меморандуму правительства с табачниками, здравому смыслу и государственным интересам.

Министра экономики Игоря Петрашко скоро отправят в отставку. Такие ходят слухи. Нужно признаться, есть за что…. Posted by Лямец Сергей on Kolmapäev, 9. September 2020

В декабре 2016 года “Тедис Украина” была признана монополистом на рынке дистрибуции сигарет и оштрафована на 430 млн грн. Компания обжаловала это решение в судах, однако проиграла апелляцию, сообщал глава АМКУ Юрий Терентьев.

10 октября 2019 года Антимонопольный комитет Украины оштрафовал четыре крупнейших производителя табачных изделий в Украине – “Филип Моррис”, “Джей Ти Интернешнл”, “Империал Тобакко Продакшн” и “Бритиш Американ Тобакко” – на 6,5 млрд грн за монополизацию рынка компанией “Тедис Украина”. В АМКУ считают, что табачники вступили в сговор и установили такие условия для заключения договоров с другими, кроме “Тедис”, потенциальными дистрибьюторами, которые делали “просто невозможным их появление на этом рынке”.

11 декабря 2019 года тогдашний премьер Алексей Гончарук сообщил, что правительство согласовало рамочный документ о намерениях с табачными компаниями для “обеспечения честных условий на рынке”, потому что к существующей отраслевой модели у новой власти “есть много вопросов”, писал “Укринформ”. Докладчиком по договоренности с табачными компаниями на заседании правительства был министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов, который и подписал меморандум, сообщала пресс-служба министерства 12 декабря.