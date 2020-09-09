Зеленскому не доверяет 51% украинцев – опрос

09.09.2020, 12:00, Новости дня

Действующий президент Украины Владимир Зеленский возглавляет рейтинг доверия украинцев среди ключевых политиков: ему доверяют 44% украинцев, не доверяет 51%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг”.

Далее рейтинг доверия выглядит так:

сопредседатель парламентской фракции “Оппозиционная платформа – За жизнь” Юрий Бойко – доверяют 24%, не доверяют 58%,

глава фракции “Батьківщина” Юлия Тимошенко – доверяют 22%, не доверяют – 74%,

пятый президент Украины, нардеп от “Европейской солидарности” Петр Порошенко – доверяют 22%, не доверяют – 75%.

При этом, согласно данным группы “Рейтинг”, рейтинг доверия украинцев к Зеленскому выше, чем был у Порошенко и экс-президента Виктора Януковича на аналогичном сроке каденции.

Фото: ratinggroup.ua

Результаты опроса, который группа “Рейтинг” проводила в июле, показывали, что Зеленскому доверяет 41% украинцев, не доверяют 53%.

Опрос проводили в период с 29 августа по 3 сентября методом CATI – телефонного интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. В ходе исследования опросили 10 тыс человек старше 18 лет по всей территории Украины, за исключением временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Ошибка репрезентативности исследования – не более 1,0%.

Во втором туре президентских выборов, который состоялся 21 апреля 2019 года, за Зеленского проголосовало 73,22% украинцев, за Порошенко – 24,45%.