Подвесное кресло

09.09.2020, 11:50, Разное

Губернаторы, выбирают их или назначают, оказываются между небожителем и землей.

С пятницы по 13-е в стране будут выборы. Плохая примета. И что делать? Ведь одних только глав регионов надо выбрать чуть ли не два десятка. Сплюнуть три раза через левое плечо и проголосовать? Или просто плюнуть и не ходить? Может, будет второй тур в более благоприятное время…

Где это, интересно, будет второй тур? Уж не в Татарстане ли? Тут и первый тур выглядит лишним, и по части состязательности интересно следить только за тем, превзойдет ли президент республики Рустам Минниханов свой предыдущий результат — 94 процента. Помнится, его предшественник Минтимер Шаймиев и 97 набирал. Правда, тогда в традициях здешней демократии он шел на выборы без единого конкурента, и избиратель даже без очков не мог промахнуться со своей галочкой в бюллетене. А у Минниханова нынче аж четыре соперника. Кто-нибудь да запутается в этом политическом многообразии и ткнет авторучкой не туда, куда просили.

Как говорят в некоторых случаях, фамилии этих четырех редакции известны, но мы не станем их называть. Ничего они читателю не скажут. Наверное, люди хорошие, но не было слышно, чтобы масштабно себя проявили. А тут все-таки президента государства выбирают, а не председателя гаражного кооператива. Да, именно президента государства, каковым по Конституции является Татарстан. Республика, единственная из российских, сохранила это наименование высшей должности — вопреки Федеральному закону, который подписал еще Дмитрий Медведев.

Все республики безропотно переименовали своих президентов, а Татарстан наотрез отказался. Москва благоразумно не стала настаивать.

Мир и согласие дороже, и если кто-то опрометчиво вернется к провозглашенной идее «одна страна — один президент», то скорее переименуют должность руководителя России, а президента оставят в Татарстане.

За десять лет президента Минниханова один раз назначил президент России, а второй раз выбрал народ. И то и другое хорошо: в Москве знают, что нужно народу Татарстана, а народ знает, что нужно Минниханову. Сейчас ему нужно занять президентское кресло в третий раз, и никаких возражений явно не предвидится. Даже КПРФ, призер всевозможных российских выборов, на этот раз отказалась от борьбы за власть, отошла в сторонку и не стала выдвигать кандидата. Как учил Ленин своих соратников: вчера было рано, завтра будет поздно. А сегодня надо пораньше лечь спать.

Кстати, пораньше легли спать и ленинцы в Архангельской области, тоже отказавшиеся от борьбы за счастье народа на губернаторских выборах. А ведь там народ взбодрен Шиесом, и созрели условия для того, чтобы взобраться на броневик с докладом о всемирно-историческом значении марксизма-ленинизма и обреченности хищнического капитализма.

В Татарстане на короткое время возник Шиес–2 — так многие СМИ успели назвать палаточный лагерь в поселке Осиново под Казанью, где вот-вот построят мусоросжигательный завод, который, к радости патриотов и к огорчению экологических активистов, добавит дыма Отечеству. Но здесь с противниками сжигания мусора церемониться не стали. Лагерь был нещадно ликвидирован такими силами, каких хватило бы для отпора внешней агрессии.

Думается, в штабе НАТО после просмотра видеозаписи этой операции решили отодвинуться от наших границ метров на пятьсот к Западу.

Явных горячих точек в Татарстане больше нет, и местные СМИ, как водится, сосредоточены на жизнеописании президента республики. Посетил, провел, принял участие, наградил, разрезал ленточку… Случаются примечательные эпизоды. Так, где-то в конце зимы Рустам Нургалиевич посетил Балтасинский район и обратил внимание на продукцию одного из здешних предприятий. Это было симпатичное подвесное кресло — этакая плетеная люлька на штативе. Под объективами высокий гость сел, оценил удобство кресла и даже сказал, что неплохо бы ему в кабинет такое. Пошутил, наверное. Для чего ему в кабинете дачное подвесное кресло? И без того кресло, в котором сидит всякий глава региона, является подвесным.

В каком-то смысле в подвешенном состоянии находится вроде бы сто раз проверенный человек, сидящий под портретом президента России. В любой день он может лишиться должности, и при этом не так важно, назначен ли он Кремлем, или избран местным населением. А также является ли руководимая им территория областью, краем или даже государством. Трудно такое представить в случае благополучного и амбициозного Татарстана, да и Рустам Минниханов надежно закрепился в команде Владимира Путина, но с другими чуть ли не суверенными республиками это уже не раз случалось. Универсальная формула «утрата доверия» дает возможность президенту РФ подписать указ об отставке регионального руководителя, не объясняя, в какой момент доверие к нему было утрачено и как оно сохранялось много лет, находя подтверждение в виде благодарностей и орденов.

Конечно, губернаторов много, и иногда Владимир Владимирович не успевает обнаружить утрату доверия к кому-то из них.

Так, Леонид Маркелов руководил Республикой Марий Эл 16 лет, за это время побыл не только главой, но и президентом, получал ордена и медали, а после отставки сразу оказался в СИЗО. Ему вменяют в вину получение взяток на 234 миллиона рублей, его имущество в 2,2 миллиарда рублей еще до приговора обращено в доход государства. Доверия Путина при этом Маркелов не утратил — ни о чем таком не сообщалось. А вот глава соседней Удмуртской Республики Александр Соловьев за то же взяточничество в один день и фигурантом уголовного дела стал, и доверия президента был лишен. Парадокс судьбы: иной российский губернатор перестает быть в подвешенном состоянии только тогда, когда его надежно посадят.

Борис Бронштейн

обозреватель «Новой»