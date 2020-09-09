Кремль прокомментировал данные о визите Лукашенко в Москву 14 сентября

09.09.2020, 11:48, Новости дня

Пока рано говорить о дате визита президента Белоруссии Александра Лукашенко в Россию, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Пока рано (говорить об этом)», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Напомним, ранее Песков заявил, что Путин и Лукашенко на предстоящей встрече обсудят целый комплекс торгово-экономических вопросов, в том числе тему реструктуризации госдолга Белоруссии.