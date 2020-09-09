 

Послы ЕС утвердили продление антироссийских санкций по Украине

09.09.2020, 11:48, Новости дня

Послы стран Евросоюза (ЕС) продлили на полгода санкции против России, введенные в связи с «дестабилизацией ситуации на Украине», сообщил источник в институтах ЕС.

По его словам, Комитет постоянных представителей ЕС принял решение без обсуждения продлить действие черного списка в отношении РФ на шесть месяцев. Ограничительные меры будут действовать до 15 марта 2021 года, передает ТАСС. 

Ранее зампредседателя Европарламента Фабио Массимо Касталдо заявил, что санкции Европейского союза против РФ продемонстрировали свою неэффективность и нанесли серьезный ущерб экономике европейских стран.



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