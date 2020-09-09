В Сети показали деревянный Ford Mustang Eleanor

09.09.2020, 11:22, Новости дня

В Сети продемонстрировали уникальный экземпляр спорткара Ford Mustang 1967 года выпуска.

В свою очередь, новинка представляет собой компактную копию транспортного средства, которое имеет максимально точные сходства. Вместе с тем ранее уже демонстрировали аналогичное исполнение для американского пикапа F-150 Raptor, а также внедорожника Toyota Land Cruiser. Для осуществления эксклюзивного спорткара в деревянном исполнении ушло около 3 недель.

Особый интерес к автомобилю проявляется в том, что он полностью выполнен из цельного куска дерева. Некоторые отдельные элементы выполнялись отдельно, однако тонкая работа позволила достичь максимальной приближенности к оригинальному автомобилю. Пока стоимость эксклюзивной модификации не сообщается.