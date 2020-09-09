 

Бренд Volkswagen рассекретил сразу два универсала Golf нового поколения

09.09.2020, 11:26, Новости дня

Обновленная модель Volkswagen Golf получила одновременно две новые версии моторов для автомобиля в кузове универсал.

В базовой версии модель носит имя Variant, а для вседорожной модификации предусмотрели Alltrack. На европейском рынке обновленные универсалы Volkswagen Golf появятся к концу текущего года. Также производитель уточнил, что модели поступят на рынок США к следующему году. Вместе с тем автомобиль получил пакет обновлений R-Line, который придает машине более агрессивный вид.

Вместе с тем объем багажного отсека частично увеличился. Также в моделях предусмотрели бесконтактное открывание крыши багажника, что отсутствовало у предшественника. Под капотом установили 1,0 и 1.5-литровые моторы, которые работают в паре с механической или роботизированной трансмиссией.



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