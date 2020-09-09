 

Дети Инстаграма – Личное мнение

09.09.2020, 11:31, Разное

В соцсети для Эскортниц, как чирей, давно назревал скандал. И вот он лопнул: сообщество удалило страницу 8-летнего сына Эвелины Блёданс.

«220 тысяч подписчиков и восьмилетний контент про жизнь, воспитание, взросление и возможности ребенка с синдромом Дауна в стереотипном обществе бесследно исчезли».

Всё, что нажито и накручено непосильным трудом, пошло в унитаз, да.

По правилам Инстаграма, что совершенно логично, страницу в соцсети нельзя иметь детям до 14 лет.

Почему нельзя? Да хотя бы лишь потому, что там бывают гениталии татуированной Айзы.

Голые бабы, ищущие себе клиентов. Голые мужики — их не меньше, и ведут они свои прямые эфиры с той же целью. Мамы, кормящие жопой своих сыновей:

То ли это место, где должен быть ребёнок? Даже здоровый, не говоря уж о страдающем синдромом Дауна.

Блёданс вопит теперь, что страничку вёл не 8-летний мальчик с отклонениями в развитии, а её муж, но это ведь ещё хуже.

Кто имеет право решать за недееспособного (в силу не только возраста, но и диагноза) человечка, выкладывать на всеобщее обозрение его лицо или нет?

Серьёзно, где тут права человека?

Чёрные дыры любят стричь бабки на детях. То палец внучке в рот засунут, то в тёмный чулан поставят.

Особенно примечателен случай моего любимого Гномика — мальчик ходит по страницам непотребных женщин и оставляет там восхищённые комментарии.

Или за сына это делает его отец? Так это ещё хуже, когда всех обманываешь, выдавая свои комментарии за мнение 7-летнего мальчика.

Ребёнка используют как дрессированную обезьянку в Сочи: вот — фотография, ставьте лайки и умиляйтесь. А чему, собственно, умиляться? Тому, что на детях делают деньги? Причём, даже не получив от них юридического согласия.

Я считаю, что аккаунты детей недопустимы в Эскортограме. Неправа, что ли, кто-то тут скажет?

Источник: Лена Миро



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