Координационный совет Беларуси сообщил подробности выдворения Ольги Ковальковой

09.09.2020, 11:30, Новости дня

Белорусские спецслужбы выдворили из страны оппозиционную активистку, сообщил Координационный совет Беларуси.

Доверенное лицо главного оппозиционного кандидата Светланы Тихановской, Ольга Ковалькова была выдворена из страны в субботу вечером, говорится в заявлении совета.

Совет является органом, призванным координировать мирную и упорядоченную передачу власти в стране. Он был создан Тихановской после спорных августовских выборов.

«Ночью 5 сентября беларусские спецслужбы вывезли Ольгу Ковалькову, доверенное лицо Светланы Тихановской, на беларусско-польскую границу и выпустили на нейтральной полосе», – говорится в заявлении.

Совет заявил, что Ковалькову поставили перед выбором: или ее вывезут из страны, или дальше будут держать в заключении, причем сроки содержания под стражей будут постоянно увеличиваться.

В заявлении говорится, что Ковальковой одели на голову маску, положили на пол машины и отвезли к пограничному переходу Брузги.

Как только активистка оказалась на польской стороне, она села в обычный автобус до Варшавы.