Селена Гомес рассказала о своих beauty-процедурах и личной жизни: “Все мои бывшие считали меня сумасшедшей”

09.09.2020, 11:25, Разное

“Видеометодички” по макияжу, в которых та или иная звезда рассказывает о своих любимых помадах, тенях и уходе за собой – уже отдельный жанр шоу на платформе YouTube. Певица и актриса Селена Гомес – совсем не новичок в этом формате: не так давно девушка уже делилась секретами красоты для канала журнала Vogue, а пару дней назад видео похожего содержания появилось на канале beauty-блогера NikkieTutorials (под этим ником скрывается голландский визажист Никки де Ягер). Разговаривая с ведущей выпуска о красоте (и находясь при этом у себя дома – встреча была виртуальной), Селена рассказала о том, какими консилерами пользуется, какие палетки теней ей нравятся и что противопоказано ее коже. Впрочем, сферой beauty девушки не ограничились и в перерывах между нанесением макияжа решили поговорить о личной жизни.

На карантине ужасно сложно найти себе мужчину… Но если что, это не приглашение к действию, я никого не призываю меня звать на свидания,

– заявила в ходе шоу Селена, но после решила прояснить свою позицию:

Просто довольно забавно, что я постоянно выпускаю песни, в которых говорится, что я хочу найти бойфренда, ищу любовь, жажду романтики. Но на самом деле, не имею это в виду. Над отношениями с парнями нужно работать.

Селена Гомес и Никки де Ягер

В конце девушка сделала и вовсе неутешительный вывод:

Все мои бывшие считают меня сумасшедшей…. Но мне все равно.

Напомним, ранее Селена Гомес встречалась с певцом Джастином Бибером: они были вместе с 2010 по 2018 годы, за это время успев несколько раз расстаться и воссоединиться. Впоследствии сама Гомес назвала эти отношения нездоровыми. В 2017 году – как раз во время расставания с Джастином – Селена закрутила роман с музыкантом The Weeknd, но вскоре эти отношения также закончились. Ранее пресса приписывала певице и роман с актером Орландо Блумом. Сейчас, по ее собственному признания, Селена не состоит в отношениях и не находится в активном поиске.