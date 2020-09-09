Ким Кардашьян объявила о закрытии реалити-шоу “Семейство Кардашьян”

09.09.2020, 11:25, Разное

14 лет в эфире, высочайшие рейтинги и стопроцентная узнаваемость участников шоу по всему миру – все это отличает 19 сезонов реалити “Семейство Кардашьян”, которое с 2007 года рассказывало зрителям о буднях Ким, Кортни, Хлое и еще доброго десятка их родственников. Но в следующем году, после юбилейного 20-го сезона, это прекратится – “Семейство” уходит из эфира, о чем сообщила в своем Instagram Ким.

С тяжелым сердцем мы приняли решение попрощаться с шоу “Семейство Кардашьян”. После 14 лет, 20 сезонов, сотен эпизодов и множества спин-оффов мы невероятно благодарны вам всем за то, что вы следили за нашими жизнями на протяжении всех этих лет. Наблюдали за нашими взлетами и падениями, счастьем и слезами, нашими романами и нашими детьми. Мы навсегда сохраним эти чудесные воспоминания и свою связь с теми людьми, которых встретили на этом пути. Наш последний сезон начнется в начале 2021 года. Без “Семейства Кардашьян” я не оказалась бы там, где я есть сейчас. Это шоу сделало нашу семью, и я навсегда буду в долгу у тех, кто сыграл свою роль в том, чтобы сформировать наши карьеры и изменить наши жизни навсегда. С любовью и благодарностью, Ким.

Фото из Instagram Ким Кардашьян

Прочие члены известного семейства также поделились этим сообщением в своих соцсетях. Поклонники Кардашьян-династии уже начали строчить в комментариях сообщения со множеством смайлов в виде разбитых сердец. Нашлись уже и сторонники теории заговоров – последние уверены, что прекратить популярное шоу семейство решило не только из-за личных причин, но и в связи с желанием супруга Ким Канье Уэста стать президентом США. Интернет-пользователи предполагают, что теперь известная семейка претендует на реалити совсем иного рода – то, что будет транслироваться уже из окон Белого дома в Вашингтоне.

Шоу “Семейство Кардашьян” стартовало на канале E! в 2007 году и быстро превратило его героев в международных звезд и основателей огромной бизнес-империи. По сообщениям инсайдеров киноизданий, контракт семейства на продление шоу на 20-й сезон мог быть заключен на сумму свыше 150 миллионов долларов.

Семейство Кардашьян в 2011 году