Лукашенко заявил о неопубликованной части разговора Варшавы и Берлина: Напрасно вы надо мной посмеялись

09.09.2020, 11:23, Разное

Глава республики подтвердил подлинность аудиозаписи телефонной беседы. По его словам, белорусские спецслужбы развернули в Гродно станцию радиоэлектронной разведки, которая снабжена суперсовременной техникой. “Напрасно вы надо мной посмеялись, это серьезная история”, – подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент сообщил, что в прессе появился только отрывок всего разговора. Полная аудиозапись находится в распоряжении руководителя Федеральной службы безопасности Александра Бортникова. “Вы не представляете, какая у нас информация еще впереди”, – заинтриговал журналистов Лукашенко.

Напомним, в начале сентября белорусские СМИ обнародовали запись перехваченного разговора представителей спецслужб Варшавы и Берлина. Собеседники якобы утверждают, что история с отравлением блогера Навального была подделкой. Также они называют Александра Лукашенко “крепким орешком”.

Министерство иностранных дел Польши опровергло эти данные. Отметим, что запись вызвала скепсис со стороны российских и зарубежных экспертов. Многие заподозрили, что она была смонтирована подчиненными Александра Лукашенко. В Сети распространились шутки об этом разговоре.

О госпитализации Алексея Навального стало известно 20 августа. Блогер почувствовал себя плохо во время полета. Медики доставили его в одну из больниц Омска. Позднее родственники знаменитости настояли на его транспортировке в Германию.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 30 Авг 2020 в 10:24 PDT

Спустя некоторое время правительство ФРГ заявило, что Навальный был отравлен веществом, похожим на “Новичок”. Кремль попросил, чтобы немецкие специалисты представили все данные о состоянии блогера. Москва заинтересована в том, чтобы прояснить ситуацию.