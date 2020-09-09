 

Медики рассказали, сколько нужно пить воды для защиты от инфаркта

09.09.2020, 11:17, Разное

Врач Наталья Пугачева объяснила, сколько для защиты от инфаркта нужно пить воды. Ее недостаток провоцирует не только проблемы со здоровьем, но и наступление раннего старения.

В день каждому человеку в среднем необходимо употреблять до двух литров жидкости, если отсутствует специальный режим по состоянию здоровья. В последнем случае нужно следовать предприсаниям врача, у которого пациент стоит на учете. Пить воду необходимо равномерно в течение дня небольшими порциями.

Поступление жидкости улучшает работу почек и предотвращает образование отеков. Если человек пьет недостаточно воды, то увеличивается риск появления тромбозов. Они, в свою очередь, провоцируют инсульты и инфаркты.



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