Ученые доказали существование второго «мозга» у человека

09.09.2020, 11:17, Разное

Ученые в ходе проведения нового исследования доказали, что у человека имеется так называемый «второй мозг». Человек иногда принимает довольно важные решения, опираясь не только на логику, но и на инстинкты.

Под «вторым мозгом» понимется энтральная нервная система. Обширная сеть нейронов имеет четкую взаимосвязь с кишечником. Она находится в постоянном контакте с главным органом ЦНС. В области живота насчитывается до 100 миллионов нервных клеток.

Ученые из Калифорнийского университета заявили, что мозг фиксирует информацию о том, каком состоянии в различных ситуациях пребывает кишечник. Работа осуществляется по аналогии с библиотекой, где имеется быстрый доступ. Она помогает оценивать новые задачи на базе возникшей интуиции.

Сейчас американские исследователи намерены разработать устройство, которое сможет отслеживать сигналы энтеральной нервной системы в режиме онлайн. В будущем оно будет применяться в лечении многих болезней.