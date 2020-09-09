Экс-посол Польши в Киеве – события в Белоруссии — это очередной этап распада СССР

09.09.2020, 11:15, Новости дня

Белоруссия и РФ — сообщающиеся сосуды, поэтому Путин до сих пор не сдал Лукашенко. Более того, он будет его и впредь поддерживать, уверен бывший посол Польши на Украине Ян Пекло. В беседе с Polskie Radio он напоминает, что Белоруссия была «наиболее советской республикой СССР», которую Москва хотела превратить в «бастион советизма» прямо на границе с ЕС.



Reuters

Последние события в Белоруссии — аресты и провокации — наглядное свидетельство тому, что режим в отчаянии, считает бывший посол Польши в Киеве Ян Пекло. «Мы уже видели такой сценарий на Майдане в Киеве, да и во время военного положения в Польше рабочая милиция вела себя аналогично. С демонстрантами обходятся выборочно, наиболее активные подвергаются особенной опасности. Дело доходит до похищений. Это методы родом из сталинских времён. Мы имеем дело с очередным этапом распада Советского Союза», — объяснил дипломат в интервью Polskie Radio.

«Белоруссия была наиболее советской республикой СССР, можно сказать, музеем под открытым небом. Там до сих пор действует КГБ и жив культ Великой Отечественной войны. У меня сложилось впечатление, что план Кремля заключался в том, чтобы воссоздать бастион советизма на границе с ЕС», — добавил он.

При этом экс-посол подчеркнул, что сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко находится под огромным давлением со стороны России. «Это были просто-напросто иллюзии, что дело обстоит иначе. Сегодня он показывает своё настоящее лицо. Я не думаю, что он решится отступить, ведь красная линия была пересечена. Уже есть жертвы, похищения. Похожее развитие событий имело место на Украине, которая ведь не была совсем антироссийской. Белорусы начинают взрослеть, и любая попытка РФ встать на сторону Лукашенко автоматически приведёт к враждебности белорусов по отношению к Москве. Если Кремль окажет поддержку Лукашенко, враждебность будет направлена ​​и на тех, кто помогает Лукашенко избивать, убивать и похищать», — объяснил дипломат.

Ян Пекло подчеркнул, что Белоруссия и РФ подчиняются «закону сообщающихся сосудов». «Для Путина принесение в жертву Лукашенко будет равнозначно признанию перед собственным обществом того, что такой вариант возможен, что его это тоже может постичь. Он будет активно поддерживать Лукашенко, это его маленькое альтер-эго. Если бы Путин на самом деле хотел сдать Лукашенко, он бы это уже сделал», — резюмировал бывший посол Польши на Украине.