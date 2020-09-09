Политолог объяснил нежелание россиян объединяться с Белоруссией

09.09.2020, 11:08, Новости дня

«Для россиян их личное развитие, благосостояние и покой важнее абстрактных идей о великих геополитических достижениях. Это нормально», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов, комментируя результаты опроса ВЦИОМ, из которого следует, что 43% россиян выступают против объединения с Белоруссией.

«Данные опроса ВЦИОМ свидетельствуют о наличии у граждан РФ здравого смысла и спокойного, не экзальтированного отношения к ситуации, – сказал главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. – Люди понимают, что если встанет вопрос о вхождении Белоруссии в состав России, то безболезненно и гладко этот процесс едва ли пройдет».

Мы видим, что в соседней республике кипят страсти, продолжил собеседник. Настроения белорусов не консолидированные. Кроме того, в отношении вопроса интеграции с Россией есть разные мнения, в том числе и диаметрально противоположные. «В этой ситуации нет причин создавать новый кризисный очаг. Поэтому большая часть россиян выступает за тесные взаимоотношения и экономическую интеграцию РФ и Белоруссии, но как двух равноправных добрых соседей», – отметил Лукьянов.

«С момента распада СССР прошло 30 лет. За это время выросло полтора поколения, для которых Советский Союз скорее химера, чем образ, существующий в реальности. Поэтому для большинства наших сограждан все, что касается их личного развития, благосостояния, покоя и стабильности – приоритетнее, чем абстрактные идеи о бывших или будущих геополитических достижениях. Это нормально для любой нации, в том числе и крупной», – поделился эксперт.

«В целом же опрос достаточно ясно показывает, какова иерархия приоритетов в отношении Белоруссии у нормального, современного среднестатистического российского гражданина», – заключил Лукьянов.

Ранее стало известно о том, что более 40% россиян считают ненужным объединение РФ и Белоруссии. Как следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), граждане РФ готовы поддерживать добрососедские отношения между государствами.

При этом четверть респондентов (22%) заявили, что хотели бы видеть Союзное государство как объединение двух государств в одно на равноправной основе, 17% хотят вхождения Белоруссии в состав РФ на правах одного или нескольких регионов.

Таким образом «на фоне роста напряженности в Белоруссии россияне не склонны форсировать процесс объединения двух стран в рамках Союзного государства», – говорится в исследовании ВЦИОМ.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов.

Лукашенко заявлял, что стоящим за протестами нужна не Белоруссия, а Россия. По его словам, за протестами стоят «американцы», которые действуют «через центры в Польше и Чехии».