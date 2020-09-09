Люди в масках зашли в дом Колесниковой

09.09.2020, 11:08, Новости дня

Неизвестные люди в масках и гражданской одежде зашли в дом члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой в центре Минска.

Вход в дом Колесниковой ограничен, на лестничном проеме дежурят несколько человек. Люди в масках заявили РИА «Новости», что являются представителями силовых структур.

По их словам, в квартире члена Координационного совета проводятся «следственные действия», характер которых они «не уполномочены комментировать».

В настоящий момент в квартире Колесниковой находятся не менее пяти человек.

Во вторник Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что Мария Колесникова, а также члены координационного совета белорусской оппозиции Иван Кравцов и Антон Родненков якобы покинули республику на автомобиле и оказались на территории Украины. По версии комитета, встретив пограничный наряд, машина резко ускорилась, чем создала угрозу жизни военнослужащему. Колесникову при этом якобы «выпихнули» из автомобиля, впоследствии она была задержана.

Позже появилась информация, что Колесникова не пересекла границу Украины, ее пытались вывезти из Белоруссии принудительно, она порвала свой паспорт.

Между тем, официальный представитель государственного погранкомитета Белоруссии Антон Бычковский заявил, что в белорусском пункте пропуска с паспортом у Колесниковой все было нормально.

Позже несколько анонимных источников сообщили штабу Бабарико, что Колесникова задержана и в настоящий момент находится в Мозырском погранотряде.