 

Минпросвещения подтвердило отказ от обязательного ЕГЭ по иностранному языку

09.09.2020, 11:08, Новости дня

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по иностранному языку не будет обязательным, сообщила пресс-служба Минпросвещения.

«Совет по федеральным государственным образовательным стандартам при Минпросвещения РФ рассмотрел и одобрил проект изменений во ФГОС среднего общего образования, исключающий иностранный язык из числа обязательных учебных предметов, по которым проводится государственная итоговая аттестация», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Напомним, в Минпросвещения России сообщили, что не станут включать иностранный язык в число обязательных предметов государственной итоговой аттестации обучающихся. В Рособрнадзоре поддержали это решение, поскольку в российских школах, на их взгляд, неравномерный уровень преподавания данного предмета.



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