Мнение: Актуальное применение гуань дао

09.09.2020, 11:05, Разное

Китайским солдатам на границе с Индией в районе Ладакх, где происходят периодические столкновения с использованием камней, палок и самодельных дубинок, раздали партию гуань дао с расчетом на то, что если снова дойдет до рукопоашной с индийской армией, гуань дао будут более эффективны, нежели самодельные палки и дубинки обмотанные колючей проволокой.

Гуань дао — китайское холодное оружие — глефа, часто ошибочно именуемая алебардой, состоящая из длинного древка с тяжёлым наконечником в виде широкого изогнутого клинка; вес колеблется от 2 до 10 кг. Общая длина оружия также колеблется от 1,5 до 1,8 метров. Изготавливалось из дерева или металла. Иногда для противовеса искусственно утяжелялся, оборотная сторона также использовалась для того, чтобы отбить повторную атаку. Как и у других видов глефы, встречается модификация с шипом или зубцом, которым можно было захватить и вырвать оружие противника. На клинок наносилась широкая изогнутая заточка, что отражалось на боевых качествах.

По легенде, было изобретено легендарным китайским военачальником Гуань Юем эпохи Троецарствия (221—265 гг. н. э.), хотя реально применение древкового оружия подобного типа относится к более поздним временам – периоду Южных и Северных династий. В книге «Троецарствие» также приведён вес оружия – 82 цзиня, что в современном варианте составляет около 49,2 кг. Встречается и другое название – лэняньцзюнь. В Китае Гуань Юй выступает в качестве олицетворения бога войны, в его честь построено много храмов. Мастерство Гуань Юя было столь велико, что данный тип большого ножа, с помощью которого он сражался, получил название «гуань-дао», то есть глефа Гуань Юя.

В настоящее время применяется в ушу (в основном Тайцзицюань) и некоторых других видах восточных единоборств. Кроме того, в современных версиях оружия между древком и клинком очень часто дополнительно устанавливается кисть или повязка красного цвета. Варианты отделки включают в себя кольца по всей длине, либо для навершия. Такого рода оружие называется гуань дао с девятью кольцами. Кроме того, существует обработка лезвия в виде широких, сильнозакруглённых спиралей – слоновий гуань дао. Также вариацией является изысканно украшенный гуань дао в виде головы дракона. Однако, кроме слоновьего гуань дао, остальные варианты не имеют исторических прецедентов.

Стоит помнить, что в Ладакхе от камней и имровизированного холодного орудия на последние годы погибло в разы больше людей, чем от различного огнестрела.

Разумеется, подобное вооружение никак не мешает то, что обе стороны сосредоточили в районе конфликта существенные силы, включая танки, РСЗО, боевые самолеты и вертолеты.