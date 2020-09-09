Мнение: Как венецианской блондинке вернули соски

09.09.2020, 10:55, Разное

Рутинная реставрация достаточно скучной картины превратилась в открытие шок-контента в глазах викторианца.

В лондонской Национальной галерее хранится анонимное произведение североитальянского мастера эпохи Ренессанса. Картина называется "Женщина в окне" и датируется примерно 1510-1530-ми годами (масло, дерево). Когда его стали изучать потщательнее, открылось забавное.

"Женщина в окне" была куплена английским музеем в 1855 году из собрания Гальваньи в Венеции. Тогда считалось, что это «Портрет дочери художника» Пальмы Веккьо, и что она стала "первой" его картиной в собрании галереи. Через два года ее отправили в Национальную галерею Ирландии в Дублине. Почему это произошло, не ясно, но, возможно, Дублинская галерея, как и Национальная галерея Шотландии, использовалась для «хранения» непристойных картин (например, эротическая «Аллегория любви» Гарофало была отправлена ​​в Эдинбург почти сразу после приобретения в 1860 году). В какой-то момент работа все-таки вернулась обратно, и в 1925 году была включена в каталог галереи, но уже как "школа Пальмы Веккьо" (затем ее переатрибутировали в "итало-фламандскую школу", потом в работу Лоренцо Лотто, затем Порденоне.

В ХХ веке картину привыкли видеть такой:

В 1978 году у музейщиков дошли руки до плановой реставрации картины — планировалось привести в порядок каштановые волосы девушки, с краской на которых что-то случилось. И тогда начались сюрпризы. Что верхний слой в некоторых местах "неродной", было известно, однако реставраторы предполагали, что это кто-то просто покрыл утраты подлинного изображения. Но когда они начали изучать эти записи, оказалось, что это не "заплатки", а "цензура": под более новой краской в превосходом состоянии уцелел оргинальный красочный слой.

Снимая потемневший защитный слой старого лака, реставратор заодно снял и поздние записи. Оказалось, что девушка не шатенка, а яркая блондинка.

За этим последовали новые открытия: оказалось, что "улучшатор" изменил девушки линию челюсти, подогнав овал лица под стандарт милоты своей эпохи, заретушировал торчащие соски, спрятав их, а также радикально изменил форму глаз. Выражение лица тоже изменилось: из прелестной барышни она превратилась в красотку с характером.

По этим двум фотографиям рядом, пусть первая и черно-белая крохотная, можно заметить и другие различия. У "настоящей" больше человеческих черт, она раздувает ноздри, у нее вылепленный лоб, на шее есть динамические морщинки. Грудь больше! Передельшик убрал даже очаровательную ямочку на плече. Сделал из человека гладкую куклу.

Когда картина была переделана — неизвестно. Но то, что записи растворились при снятии лака (краска должна быть более затвердевшей), позволяет предположить, что и то и другое нанесли на полотно примерно в одно и то же время, относительно недавно, в 19 веке.

Нельзя исключить, что это сделали в лондонской галерее, или в ирландский период. Однако более правдоподобно звучит версия, что картина была "облагорожена" для продажи, то есть перед поступлением в Национальную галерею. Из жанрового изображения куртизанки (?) в окне сделали портретное изображение обычной девушки.

Любопытно, что эту форму глаз и косой взгляд сочли в 19 веке "непродаваемыми". Поздние записи вообще часто касаются не только половых органов и других реально "нецензурных" деталей, но и глаз (даже в Агнце в "Гентском алтаре") — потому что они "зеркало души" и всегда одна из первых деталей, приковывающих взгляд зрителей. Поэтому глаза на картине должны быть "хорошими".

Источники:

https://www.nationalgallery.org.uk/paintings/italian-north-woman-at-a-window

https://www.nationalgallery.org.uk/research/research-papers/close-examination/woman-at-a-window

https://www.nationalgallery.org.uk/research/research-papers/close-examination/a-blondes-dark-secret