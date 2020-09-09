Учёные доказали, что гипертония опасна для мозга

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09.09.2020, 10:53, Разное

Британские учёные в ходе очередного исследования доказали, что гипертония может быть опасна для мозга. По их словам, высокое артериальное давление совместно с диабетом негативно влияют на память и мышление.
За время долгосрочного эксперимента UK Biobank были обработаны данные 22 000 добровольцев, пишет издание Nature Communications (Великобритания). Сотрудники Оксфордского университета, изучив результаты магнитно-резонансной томографии (МРТ-сканирование), обнаружили весомые структурные изменения в сером и белом веществах головного мозга пациентов от 44 до 70 лет с диагностированным сахарным диабетом и высоким давлением.

Учёные резюмировали, что добровольцы отличались низкой скоростью мышления и слабой кратковременной памятью. Однако у пациентов после 70 лет «побочного эффекта» выявлено не было. Медики утверждают, что наличие такой связи говорит о незначительных повреждениях мозга, происходящих в среднем возрасте.

Ни о какой деменции речь не идёт, так как при слабоумии полностью снижается познавательная деятельность. Человек также забывает ранее усвоенные знания и приобретённые практические навыки.



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