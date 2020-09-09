Медики назвали случаи, когда нельзя отпускать ребенка в школу

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09.09.2020, 10:53, Разное

Врачи объяснили, в каких случаях родители не должны отпускать ребенка в школу. Согласно введенным правилам, ученику с имеющимися признаками ОРВИ теперь могут вызвать карету скорой помощи.
В связи с пандемией коронавируса дети учатся по новым правилам. Теперь в школу в РФ не пускают заболевших учеников. Врач Иван Скороходов рассказал, что дети должны остаться дома, если у них повышена температура. Если говорить о кашле и соплях, то ребенок, например, может быть аллергиком.

В то же время врач Александр Румянцев, считает, что на всякий случай необходимо перестраховаться. Поводом остаться дома являются сопли, кашель и слезотечение. На учебу не стоит идти при любых признаках ОРВИ. Они могут возникать несколько раз в году, поэтому обмен вирусами является довольно широким. Коронавирус у детей протекает по аналогии с ОРВИ.

Сейчас ребенка могут не пустить на занятия с любимыми признаками респираторной инфекции. Ученика нужно, прежде всего, изолировать от всех, пока не приедет бригада скорой помощи или же его не заберут родители.



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