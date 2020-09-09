 

Борис Корчевников впервые подтвердил проблемы со здоровьем

09.09.2020, 10:53, Разное

Ведущий Борис Корчевников впервые после появления многочисленных слухов заявил, что имеет некоторые проблемы со здоровьем. В своем Instagram он обнародовал фотографию, сделанную в храме одной из московских клиник.
На снимке можно видеть образ Пресвятой Богородицы. Корчевников пояснил фолловерам, что недавно в этом месте произошло самое настоящее чудо «удвоение иконы». В данном учреждении ведущий проходил лечение минувшим летом.

Сначала стекло на образе немного треснуло, а потом прихожане заметили, что проявился самый настоящий образ. Это произошло в разгар эпидемии коронавируса.

По словам Корчевникова, это чудо в такое непростое время придает ему сил. Пользователи в комментариях отметили важность данного события. Они также пожелали ведущему крепкого здоровья.

Несколько недель назад появиась информация о том, что Борис Корчевников начал терять слух. Сам же ведущий так и не подтвердил эту информацию.



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