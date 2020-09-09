 

Маск потерял место в пятерке самых богатых людей мира

09.09.2020, 10:48, Новости дня

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск лишился места в пятерке богатейших людей мира, потеряв за сутки 16,3 млрд долларов, информирует Bloomberg Billionaires Index (BBI).

На данный момент состояние Маска составляет 82,2 млрд долларов, что отодвигает его на шестую строчку рейтинга. Подобное снижение стало крупнейшим однодневным спадом в истории BBI, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

Резкое сокращение состояния миллиардера было вызвано падением акций Tesla: накануне они потеряли пятую часть стоимости, упав на 21,06% – до 330,21 доллара за акцию.

При этом еще 1 сентября бумаги компании стоили на треть дороже – более 498 долларов. На снижение их стоимости могло повлиять формирование «пузыря» с неоправданно резким ростом, а также то, что на прошлой неделе компании не удалось попасть в индекс широкого рынка S&P 500.



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