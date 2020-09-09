В суде заявили о нарушениях при выпуске горевших в больницах аппаратов ИВЛ

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09.09.2020, 10:48, Новости дня

Уральский приборостроительный завод (УПЗ, Свердловская область) нарушал требования работы по лицензии во время производства аппаратов ИВЛ «Авента-М» на 7,4 млрд рублей. Решение озвучили на заседании арбитражного суда Свердловской области.

Решение озвучили накануне, 8 сентября, сообщается в картотеке. «Информация о принятом судебном акте – иск удовлетворить полностью», – передает Ura.ru содержание материалов дела.

УПЗ было признано виновным в нарушении статьи КоАП «Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией».

Для юридических лиц предусмотрено наказание по этой статье до 200 тыс. рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

При этом известно, что в июле УПЗ возобновил поставки новых аппаратов ИВЛ «Авента-М» по заключенным контрактам. Росздравнадзор выдал обновленное регистрационное удостоверение на данную медтехнику.

Напомним, 9 и 12 мая произошли пожары в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, погибли семь пациентов. Предварительно, причиной возгорания стали аппараты ИВЛ «Авента-М».



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