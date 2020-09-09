Умер актер фильмов “Зеркало для героя” и “Новые приключения янки при дворе короля Артура”

09.09.2020, 10:45, Новости дня

Умер советский и российский актер Сергей Колтаков. Об этом сообщил в Facebook режиссер Григорий Константинопольский.

“Умер Сережа Колтаков… Потрясающий русский актер и поэт. Сергей Михайлович сыграл у меня губернатора в “Мертвых душах”… Только закончили съемки… На видео со всеми прощается… “Я всегда с вами!”. А сегодня его не стало… Светлая память тебе, Сережа… Ты был талантливым и веселым. Ты был философом и хулиганом. Тебя будет не хватать”, – написал он 7 сентября.

Умер Сережа Колтаков.. потрясающий русский актёр и поэт. Сергей Михайлович сыграл у меня Губернатора в Мертвых Душах…… Posted by Grigory Konstantinopolsky on Esmaspäev, 7. September 2020

Смерть Колтакова прокомментировал в Instagram российский шоумен Семен Слепаков.

“Умер гениальный артист и потрясающий человек – Сергей Михайлович Колтаков. Тонкий, умный, талантливый, бесстрашный, с великолепным чувством юмора. Прощайте, Сергей Михайлович! Вас будет очень сильно не хватать”, – написал Слепаков.

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Умер гениальныи * артист и потрясающии * человек – Сергеи * Михаи * лович Колтаков. Тонкии * , умныи * , талантливыи * , бесстрашныи * , с великолепным чувством юмора. Прощаи * те, Сергеи * Михаи * лович! Вас будет очень сильно не хватать. RIP

Публикация от Семен Слепаков (@slepakovsemyon) 7 Сен 2020 в 5:19 PDT

Сергей Колтаков известен по ролям в фильмах “Зеркало для героя”, “В стреляющей глуши”, “Соучастники”, “Новые приключения янки при дворе короля Артура”, “Утоли мои печали”, “Рваное сердце”.