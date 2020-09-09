Верещук об обострении на востоке: Россия давит на украинскую власть, чтобы мы изменили свое решение по выборам на Донбассе

09.09.2020, 10:45, Новости дня

Боевики на Донбассе сорвали перемирие, так как России нужно оказывать давление на руководство Украины, в том числе в связи с местными выборами. Об этом заявила в эфире программы “Свобода слова на ICTV” нардеп от “Слуги народа” Ирина Верещук.

“Россия давит на украинскую власть, чтобы мы изменили свое решение в парламенте, постановление, которое было проголосовано по выборам на Донбассе. Ей не нравится ситуация, при которой четвертым пунктом постановления, за которое мы проголосовали в парламенте, невозможно проводить выборы на Донбассе без выполнения условий безопасности. Условия безопасности не выполнены. Режим прекращения огня – это лишь одна из предпосылок, которые должны быть выполнены”, – заявила политик.

Она убеждена, что таким образом Россия также пытается сорвать встречу в нормандском формате.

“На данный момент я придерживаюсь той позиции, которой придерживается президент, Офис президента. Заседание комитета будет проходить в среду. Мы будем, наверное, рассматривать этот вопрос и будем решать, какой будет позиция комитета”, – добавила Верещук, которая является членом комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны и главой подкомитета по вопросам государственной безопасности и обороны.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

По словам начальника Генштаба – главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака, режим прекращения огня выполнялся с обеих сторон, единичные случаи его нарушения не носили системного характера. 26 августа в штабе ООС сообщили, что за первый месяц режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе в рядах украинских военных нет боевых потерь и ранений.

6 сентября в результате обстрела незаконными вооруженными формированиями РФ позиции подразделений Объединенных сил недалеко от Причепиловки Луганской области один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранения, несовместимые с жизнью. Это первая потеря ВСУ с начала действия режима прекращения огня.

Еще один военнослужащий получил ранения в результате прицельного обстрела в районе Красногоровки Донецкой области, двое – при взрыве неизвестного устройства в районе Новгородского (один из них на следующий день скончался). Также 6 сентября стало известно о гибели двух военнослужащих на минном поле при эвакуации с места пожара вблизи Верхнеторецкого Донецкой области.

В тот же день состоялось внеочередное заседание ТКГ, на котором случившееся украинская делегация назвала “отдельными провокациями”. В Офисе президента потребовали от России “вмешаться в ситуацию и повлиять на провокационное поведение” боевиков.

9 сентября в штабе ООС проинформировали о соблюдении режима прекращения огня.