 

В ВСУ новый антирекорд по числу выявленных случаев COVID-19

09.09.2020, 10:45, Новости дня

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) за прошедшие сутки зафиксировано 68 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом 9 сентября в Facebook проинформировало командование медицинских сил ВСУ.

Это новый антирекорд, предыдущий был зафиксирован 22 августа – 59 случаев.

“За прошедшие сутки зарегистрировано 68 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них на лечении в учреждениях здравоохранения находится девять человек… на лечении дома под наблюдением медицинской службы – 59 человек”, – говорится в сегодняшнем сообщении.

Больше всего новых больных выявлено в Киеве и области – 28 военнослужащих и семь сотрудников ВСУ.

По состоянию на 10.00 среды, 9 сентября, в Вооруженных силах Украины от коронавирусной инфекции лечатся 650 пациентов. За время эпидемии выздоровело 1389 человек, умерли – шесть.

✍Епідемічна обстановка в Збройних Силах України.Станом на 10.00 09 вересня в Збройних Силах України на гостру…

Posted by Командування Медичних сил Збройних Сил України on Kolmapäev, 9. September 2020

За прошедшие сутки в Украине был подтвержден 2551 случай заражения коронавирусом. Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Украине достигло 143 030 (в Киеве их 15 821, в Киевской области – 6459). Количество связанных с COVID-19 смертей – 2979 (45 человек скончались за прошедшие 24 часа). 63 546 пациентов уже выздоровели. Продолжают болеть 76 505 пациентов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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