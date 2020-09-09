Петрашко саботирует рабочую группу по борьбе с табачными монополистами – Качура

09.09.2020, 10:45, Новости дня

Министр экономики Игорь Петрашко саботирует рабочую группу, созданную для борьбы с монополистами на рынке табачных изделий. Об этом заявил “ГОРДОНу” народный депутат от “Слуги народа” Александр Качура.

“Когда мы инициировали создание рабочей группы по борьбе с табачными монополистами, то в этот момент произошел фактически саботаж со стороны министра в организации работы этой рабочей группы. Потому что назначалось время работы в то время, когда у нас происходили в парламенте заседания. То есть, это был целенаправленный срыв, мы не могли принимать участия. Соответственно, все время переносилось, переносилось, менялись рабочие группы”, – рассказал Качура.

По мнению нардепа, сегодня Министерство экономики не сделало ничего для борьбы с монополиями на рынке табачных изделий, а наоборот обеспечивает им режим максимального благоприятствования.

“Министр вносит еще постановление о том, чтобы был создан национальный оператор снова монопольный табачный. Под эти критерии подпадает только одна компания в Украине. Здесь однозначно у нас внутри парламента есть много претензий к этому министру конкретно”, – сказал Качура.

Президент объединения “Укрметаллургпром” Александр Каленков обвинял министра Петрашко в содействии коррупционным схемам на рынке серной кислоты, так как были оставлены в силе квоты на ее импорт.