Балуха подключили к ИВЛ – Ирина Геращенко

09.09.2020, 10:45, Новости дня

Бывший узник Кремля Владимир Балух, которого в ночь на 8 сентября жестоко избили, находится в реанимации Киевской городской клинической больницы скорой помощи, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Об этом сообщила в Facebook народный депутат от “Европейской солидарности” Ирина Геращенко, ссылаясь на данные медиков.

“От врачей: “Пациент стабильно тяжелый. На аппарате ИВЛ, еще без сознания”. К сожалению, пока такая неутешительная информация”, – написала она.

Від лікарів ЛШД , де перебуває В. Балух:» Пацієнт стабільно важкий. На апараті ШВЛ, ще без свідомості .». На жаль , поки що така невтішна інформація. Posted by Iryna Gerashchenko on Teisipäev, 8. September 2020

Балуха избили в ночь на 8 сентября в Киеве. У него сломаны рука и ключица, также диагностирована тяжелая черепно-мозговая травма. Балуха доставили в больницу накануне в полдень без сознания, вечером прооперировали, рассказывала Геращенко.

В полиции проинформировали, что у Балуха при госпитализации не нашли телефон и банковскую карту. Митрополит Симферопольский и Крымский ПЦУ Климент, который был общественным защитником Балуха, рассказал изданию “ГОРДОН”, что дозвонился на телефон бывшего узника Кремля – его нашла женщина, обнаружившая Балуха в районе “Гидропарка”. Также нашли сумку с личными вещами и документами активиста, рассказала она.

Правоохранители квалифицировали случившееся как разбой. Офис президента потребовал быстрого и полного расследования, не исключив политическую версию нападения. Полиция ищет свидетелей нападения.

Балух будет баллотироваться на местных выборах в Киевской области от “Европейской солидарности”.

Фермер Балух был задержан в аннексированном Россией Крыму после обыска в декабре 2016 года. Как утверждали в ФСБ, на чердаке его дома нашли патроны и тротиловые шашки.

В августе 2017 года против Балуха открыли еще одно уголовное дело – по заявлению начальника Раздольненского изолятора временного содержания Валерия Ткаченко, который утверждал, что активист его избил. По информации защиты украинца, Ткаченко сам напал на Балуха, ударил его и оскорбил.

Адвокаты и правозащитники утверждают, что Балух стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который был вывешен во дворе его дома.

В июле 2018 года по совокупности двух уголовных дел Балуха приговорили к пяти годам колонии общего режима и штрафу в размере 10 тыс. руб. (около 4 тыс. грн). В своем последнем слове украинец заявил о политическом мотиве преследования. В октябре так называемый Верховный суд в оккупированном Крыму сократил срок тюремного заключения Балуха на один месяц.

7 сентября 2019 года Балух вернулся в Украину в рамках украинско-российского обмена удерживаемыми лицами.