Эксперт: Лукашенко намерен любой ценой сбить динамику протеста перед визитом в Москву

09.09.2020, 10:43, Разное

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал интервью российским журналистам. Некоторые реплики из беседы уже стали достоянием общественности и вызвали широкий общественный резонанс.

В Сети активно обсуждают слова Батьки о том, что он “немного пересидел” [на посту президента – прим. ред.]. Автор телеграм-канала “Рефлексия и реакция” убежден, что фраза Лукашенко еще раз подтверждает тот факт, что последний диктор Европы на самом деле уже не надеется остаться у власти до конца жизни.

Многие эксперты сходятся во мнении, что для Батьки приоритетным вопросом является безопасный уход с поста президента. Кроме того, Лукашенко намерен добиться снижения динамики протеста перед визитом в российскую столицу.

При этом, если акции недовольных не пойдут на спад, то эффект от интервью уже уйдет на второй план. По словам политического обозревателя, визит в Москву перенесен с 10-го на 14-е число с целью выиграть время для очередной попытки закатать все в асфальт. Более того, российские власти смогут внимательнее понаблюдать за происходящим.