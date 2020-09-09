 

Медведев предложил раздавать деньги россиянам просто так

09.09.2020, 10:23, Разное

Дмитрий Медведев объяснил, что фиксированная сумма средств должна выделяться каждому жителю страны. При этом не важно, имеет ли гражданин работу, какой у него социальный статус или род деятельности. Председатель “Единой России” отметил, что подобные выплаты есть в Италии. Размер такого пособия в этой стране составляет 780 евро.

Также экс-президент России признал, что пандемия коронавируса выявила некоторые проблемы в системе выплат по безработице, поэтому необходимо перейти от текущей модели к модели социального страхования, успешно используемой во многих других странах.

Первый заместитель главы фракции “Единая Россия” в Госдуме Андрей Исаев отметил, что идея гарантированного дохода многократно предлагалась другими членами партии. Кроме того, по словам политика, система, не позволяющая минимальному размеру оплаты труда опускаться ниже прожиточного минимума, в некоторых случаях не защищает граждан от безденежья.

Например, есть семьи, которые задолжали по кредиту, поэтому часть их денежных средств автоматически списывается со счета. Исаев также напомнил, что выплаты в размере 10 тысяч рублей могли бы не дойти до некоторых россиян этим летом, если бы Госдума не приняла поправку, которая защищает это пособие от списания за долги.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.07 / Водитель грубо выставил из автобуса пожилого пассажира и попал на видео

03.07 / Князь Альбер и княгиня Шарлен поделились романтичными фото с празднования 9-й свадебной годовщины

25.06 / Мнение: В России установлен еще один памятник Сталину

15.07 / Как в Крыму наживаются на туристах

24.08 / Врачи сообщили, что жевание сушеной гвоздики помогает при некоторых нарушениях здоровья

17.07 / Канье Уэст, подвинься: Меган Маркл планирует баллотироваться в президенты США

21.08 / Макаренко назвал заявления об отравлении Навального манипуляцией

09.08 / Не хватает бюллетеней: Явка на выборах президента Белоруссии достигла 73 процента

26.08 / Как полтергейст нападал на мальчика и приподнимал его кровать в воздух

19.08 / Минпромторг России: Всю импортную технику и машины будут окроплять святой водой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска