Медики назвали симптомы предиабета

09.09.2020, 10:17, Разное

Медики назвали симптомы, которые свидетельствуют о предиабете. В этой ситуации уровень сахара является высоким, но не до такой степени, чтобы врачи диагностировали у пациента диабет второго типа.

В условиях пандемии у многих людей развился предиабет. Это связано с изменением образа жизни. Люди начали употреблять много запрещенной пищи, снизился уровень физической активности. Как следствие, увеличились риски наступления предиабета и диабета второго типа.

Точные причины развития предиабета не установлено. Однако существуют определенные факторы, повышающие вероятность развития данного состояния. Речь идет об ожирении, снижении уровня физической активности, употребления большого количества сладких напитков и жирной пищи.

Предиабет можно диагностировать только после сдачи крови. Проводить регулярное обследование нужно после 45 лет. Особенно внимательными к своему здоровью должны быть те, кто имеет генетическую предрасположенность к заболеванию.

Если говорить о симптомах, то нужно обратить внимание на повышенную жажду, увеличившийся аппетит, темные участки кожи в области шеи, размытое зрение, проблемы с концентрацией внимания, нарушение в работе сердца.