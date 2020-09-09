 

Hyundai завершила тестирование нового кроссовера Tucson

09.09.2020, 10:15, Новости дня

 Южнокорейская компания Hyundai завершила финальные тесты обновленного паркетника Hyundai Tucson.

В свою очередь, испытания проводились на дорогах общего пользовании, а также на трассе в Нюрбургринге. Специалисты бренда сумели проверить работу всех систем, а также использовали различные ситуации, которые бы только могли произойти с кроссовером. В Сети уже доступны официальные тизеры, частично раскрывающие подробности о модели.

Напомним, серийный выпуск Hyundai Tucson состоится на чешском заводе в Ношовице. Официальная презентация для российского рынка пройдет не ранее, чем в следующем году. Более точные характеристики о модели пока удерживаются в тайне от широкой аудитории.



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