Бренд Genesis показал на официальных фото обновленный седан G70

09.09.2020, 10:15, Новости дня

Южнокорейская компания Genesis поделилась снимками обновленного седана Genesis G70.

Автомобиль относится к более компактным моделям и первый выход на публику состоялся в 2017 году. В свою очередь, премиальная марка подготовила рестайлинговый экземпляр, который имеет более выразительный дизайн. В передней части кузова установили стильную решетку радиатора, а также лишили модель хромированных вставок. Распознать новинку можно также по светодиодной оптике и модернизированным колесным дискам.

В свою очередь, дизайн интерьера отличается применением 10,25-дюймового дисплея, который является частью мультимедийного комплекса седана. Здесь представили панель для беспроводной зарядки гаджетов. Пока производитель не раскрывает технические характеристики автомобиля.