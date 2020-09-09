Bласти предупреждают: подведение итогов выборов в США может затянуться

09.09.2020, 10:11, Новости дня

ВАШИНГТОН – Представители федеральных властей США предупреждают о возможной волне дезинформации, которую могут запустить противники США в первые часы после закрытия избирательных участков на президентских выборах в ноябре.

Чиновники предполагают, что в связи с тем, что значительная доля избирателей будут голосовать по почте из-за пандемии коронавируса, результаты выборов могут быть неизвестны в ночь после голосования или даже на следующий день.

«Вероятно, подсчет займет чуть больше времени из-за увеличения числа бюллетеней для заочного голосования», – заявил во вторник глава федерального Агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры Кристофер Кребс на виртуальном саммите по кибербезопасности, организованном компанией Billington Cybersecurity.

«Запаситесь терпением», – обратился он к избирателям.

Кребс не впервые обращается с таким предупреждением, но его послание стало более актуальным, когда до выборов осталось меньше двух месяцев, и голосованию по почте уделяется все больше внимания.

«Представители электоральных органов стараются сформировать ожидания избирателей и СМИ, чтобы они были подготовлены», – заявил Тревор Тиммонс, глава информационного отдела государственного департамента Колорадо.

Колорадо – один из нескольких штатов, разрешающий всем зарегистрированным избирателям голосовать по почте. Однако сроки начала подсчета бюллетеней, отправленных по почте, разнятся от штата к штату.

По закону Колорадо, подсчет таких бюллетеней может начаться за 15 дней до дня выборов, хотя результаты не могут быть обнародованы до завершения личного голосования.

С другой стороны, по крайней мере 15 штатов не могут подсчитывать бюллетени, поступившие по почте, до закрытия избирательных участков.

В результате вполне возможно, что американцы отправятся спать в ночь выборов, так и не узнав, кто возглавит США в следующие четыре года – действующий президент Дональд Трамп или бывший вице-президент Джо Байден.

Министерство внутренней безопасности совместно с властями штатов и муниципалитетов просвещает избирателей о том, где они могут получить точную и своевременную информацию.

В частности, представители Агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры предостерегают избирателей от получения информации от источников, связанных с Россией, таких как RT и Sputnik, а также Ruptly, которое позиционирует себя как международное информагентство, снимающее видеосюжеты по запросам.