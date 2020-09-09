Лукашенко допустил, что он «немного пересидел» на посту президента Беларуси

09.09.2020, 10:11, Новости дня

Президент Беларуси Александр Лукашенко признал, что он, возможно, «немного пересидел» на посту главы государства.

Заявление Лукашенко прозвучало после нескольких недель протестов против его режима.

«Да, возможно, я немного пересидел [в президентском кресле], возможно, меня показывают не только из телевизора, но и из утюга, и из чайника», – заявил Лукашенко в интервью российским журналистам.

Несмотря на это признание, Лукашенко заявил, что если бы он «сейчас рухнул», то «рухнула бы вся система и следом покатилась бы и Беларусь».

«И вот эти ребята – омоновцы и прочие-прочие – те, кто со мной рядом, они в чем виноваты? А их будут резать, их будут рвать», – заявил он, согласно белорусским государственным СМИ.

Необычное признание появилось почти ровно через месяц после того, как Лукашенко заявил, что он получил 80 процентов голосов на выборах 9 августа, которые, по мнению многих, были сфальсифицированы.