Лили Аллен и ее бойфренд Дэвид Харбор собираются пожениться

09.09.2020, 10:10, Разное

Поклонники певицы и исполнительницы хита Smile несколько месяцев строили предположения о том, что их любимая звезда помолвлена. В пользу этой теории говорили не только нежные чувства, которые Лили Аллен и ее бойфренд Дэвид Харбор то и дело демонстрировали в Instagram, но и кольцо с бриллиантом, которое с недавних пор появилось на пальце Лили. Теперь же все эти слухи получили подтверждение: в распоряжении американского портала TMZ оказались бумаги, в которых указывается, что Аллен и Харбор не так давно приобрели в штате Лас-Вегас лицензию на брак, которая будет действительна в течение одного года.

Срок действия этой лицензии – с 6 сентября 2020 года по 6 сентября 2021-го. Есть вероятность, что пара уже поженилась – просто еще не подала сертификата, подтверждающего произошедшее, – а значит, пронырливые репортеры не успели “перехватить” и этот документ, имеющий отношение к радостному событию.

Лили Аллен и Дэвид Харбор

Впервые 35-летнюю Лили Аллен и звезду сериала “Очень странные дела”, 45-летнего Дэвида Харбора, заметили вместе на театральной премьере в августе прошлого года. С тех пор оба стали с завидной регулярностью появляться в Instagram друг друга, Дэвид устроил вечеринку-сюрприз в честь дня рождения Лили в мае, а после и она организовала похожее мероприятие для возлюбленного. Судя по всему, актер ладит и с двумя дочерьми Лили от прежнего брака: 8-летней Этель и 7-летней Марни.

Лили Аллен и Дэвид Харбор с ее дочерьми

В 2018 году певица разошлась со своим супругом, художником Сэмом Купером, от которого у нее двое детей (пара прожила в браке 7 лет). Харбор же до этого встречался с актрисой Элисон Судол, известной по франшизе “Фантастические твари и где они обитают”. Еще весной 2019 года их видели вместе, но в конце лета Элисон опубликовала пост в Instagram, в котором рассказала о расставании с Дэвидом, заявив, что нет смысла бороться за ситуацию, если спасать больше нечего.

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Публикация от Putting the ‘is’ in Nuance (@lilyallen)29 Авг 2020 в 7:12 PDT