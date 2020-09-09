Кабмин продлил выплаты на детей безработным родителям

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09.09.2020, 10:08, Новости дня

Правительство приняло решение о выплатах на детей безработным родителям в сентябре, на это из бюджета будут выделены 8,5 млрд рублей.

«Правительство приняло решение в сентябре выплатить 3 тыс. рублей к пособию по безработице на каждого несовершеннолетнего ребенка. Постановление об этом подписано», – передает РИА «Новости» сообщение правительства.

Отмечается, что это одна из мер поддержки в условиях распространения коронавируса. Выплаты обеспечат дополнительную соцподдержку около 2,8 млн граждан, признанных безработными и имеющих несовершеннолетних детей.

«Средства на эти цели – 8,5 млрд рублей – будут выделены из федерального бюджета», –добавляется в сообщении.

Напомним, в июле сообщалось, что семьям, где оба родителя потеряли работу, а детям меньше 18 лет, будут выплачены по 3 тыс. рублей на ребенка и повышенное пособие по безработице в июле и августе.



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