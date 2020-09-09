 

«Бабушка и дедушка онлайн» — в карантин пенсионеров учат общаться в интернете

09.09.2020, 10:00, Новости дня

Российские пенсионеры теперь могут оставаться на связи с родными и друзьями даже во время пандемии и вынужденной изоляции, передаёт NTD. В этом им помогает проект «Бабушка и дедушка онлайн», в рамках которого на бесплатных уроках пожилых учат осваивать компьютер и выходить в интернет, чтобы использовать все возможности соцсетей для общения.

Петербуржская пенсионерка Галина Куликова привыкла к частым встречам с друзьями и совместным прогулкам. Но теперь большую часть времени она проводит дома в одиночестве. Спасательным кругом для неё стали социальные сети, благодаря которым общение не прекращается и во время пандемии.

Овладеть навыками работы за компьютером пожилым петербуржцам помогает проект «Бабушка и дедушка онлайн», запущенный Ассоциацией ветеранов, инвалидов и пенсионеров (АВИП).

ГАЛИНА КУЛИКОВА, пенсионерка: Это интересно. Это даёт какой-то смысл жизни, не теряется… Очень страшно с возрастом остаться где-то на обочине жизни.

Галина научилась пользоваться такими программами, как Skype и WhatsApp, завела странички в Instagram и Facebook. Также пенсионерка осваивает работу с поисковыми системами. 

ГАЛИНА КУЛИКОВА: Нельзя сказать, что очень легко. Понятно, берёт своё возраст, сейчас уже не так быстро всё усваивается, как это было раньше. Но тем не менее я для себя нахожу то, что мне интересно. То, что мне нужно. 

Пожилых студентов обучают молодые люди возрастом до 35 лет. Таких преподавателей бабушки и дедушки слушают внимательнее.

ПАВЕЛ ЛАВРОНОВ, глава отдела коммуникаций АВИП: Учитывая возраст и контингент, мы информацию преподносим как 14-летнему подростку. То есть не нужно их считать «заумными». С ними нужно общаться, как со своими собственными бабушками. Но при этом не переходить дозволенной грани и не использовать сложных и непонятных слов.

Программа состоит из трёх курсов. Каждый длится полтора месяца.

ДМИТРИЙ БЕЛЯЕВ, преподаватель: Наш курс предназначен для, можно сказать, начального образования. Вот бабушка приобрела компьютер, она ещё не знает даже, как нажать кнопку включения — и мы начинаем с самых азов. 

На первом курсе пожилые учатся работать в Microsoft Word, осваивают поисковые системы, мессенджеры и создают страницы в социальных сетях. На втором их обучают продвигать свои страницы и увеличивать число подписчиков, а также знакомят с программой Photoshop. На третьем курсе можно научиться делать онлайн-покупки, оплачивать через интернет коммунальные услуги и записываться на приём к врачу.

Проект стартовал в 2008 году по всей России. С тех пор курсы прошли уже 24 тысячи пенсионеров. Во время пандемии обучение проходит онлайн. Все занятия бесплатные.

Дата выхода в эфир 08 сентября 2020 года. 



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