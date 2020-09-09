Астрономы ищут инопланетные технологии на других звездных системах

09.09.2020, 9:52, Разное

В поисках инопланетной жизни ученые при помощи телескопа MWA исследовали почти 10 миллионов звездных систем. Астрономы предположили, что признаки применения инопланетных технологий укажут на присутствие жизни.

Исследователи решили более тщательно изучить вероятность присутствия инопланетной жизни, чем это делалось раньше. Они искали мощные радиоизлучения в космосе, так как некоторые из них могут указывать на наличие разумной жизни. Ученые наблюдали за областью вокруг созвездия Vela, в котором около 195 звезд. Выяснилось, что существующие технологии пока не позволяют исследовать эту часть космоса. Поэтому обнаружить следы инопланетной жизни не удастся даже, если бы они присутствовали.

Телескоп MWA уникален тем, что имеет чрезвычайно широкое поле зрения, благодаря чему астрофизики могут наблюдать одновременно за миллионами звездных систем.

Несмотря на то, что инопланетную жизнь пока не удалось обнаружить, ученые Кертинского университета при ICRAR не считают это неудачей. По словам профессора Стивена Тингея, все старания найти внеземную жизнь похожи на попытки найти разумную жизнь в глубинах океанов Земли.

Ранее команда ученых из США и Венгрии заявили, что телескоп TESS, основная цель которого – поиск пригодных для жизни экзопланет, мог случайно зафиксировать загадочную планету Солнечной системы, также называемую Планетой Х.