Гипертония и диабет могут быть опасны для мозга

09.09.2020, 9:45, Разное



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Новое исследование, опубликованное в Nature Communications, показало, что страдают и структура, и функции органа.

Ученые проанализировали МРТ-снимки головного мозга 22 тысяч добровольцев, которые участвовали в исследовательском проекте британского Биобанка (UK Biobank). Они обнаружили структурные изменения как в белом, так и в сером веществе мозга у людей с повышенным артериальным давлением и диабетом.

Дальнейший анализ показал, что те же люди – с гипертонией и изменениями в мозге – часто проходят когнитивные тесты хуже других. Тесты оценивали память и скорость мышления. Ученые предполагают, что причиной отклонений могли стать последствия гипертонии.

«Примечательно, эти открытия показывают, что можно обнаружить негативное влияние сердечно-сосудистых факторов риска, таких как гипертония и диабет, на конитивные функции у людей без других отклонений в здоровье», – процитировал The Guardian профессора Оксфордского университета Масуда Хусейна (Masud Husain), автора исследования.

Хусейн добавил, что, осложнения диабета и гипертонии – такие, как деменция – обычно развиваются через много лет после появления этих болезней. Но, похоже, в определенной мере их влияние на когнитивные функции может ощущаться еще в среднем возрасте.

Исследование также показало, что лечение гипертонии связано со стабильными когнитивными функциями. Они практически не ухудшались у людей, которые поддерживали систолическое (верхнее) артериальное давление на уровне ниже 140 миллиметров ртутного столба. При более высоких показателях давления когнитивные функции нарушались чаще.

«Мы можем обнаружить, что даже небольшое увеличение артериального давления оказывает влияние на мозг в реальном времени. Если не лечить это состояние десятилетиями, его кумулятивное влияние на структуры и функции мозга может вылиться в деменцию», – добавил Хусейн.