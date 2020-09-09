 

Россия и Белоруссия в обход Польши построят трассу «Брест-Калининград»

09.09.2020, 9:41, Разное

Россия и Белоруссия подписали меморандум о расширении транспортных коридоров за пределы Таможенного союза и СНГ.

Первым в очереди таких проектов станет шестиполосная международная автотрасса «Брест-Калининград», которая позволит связать два областных центра без пересечения границы с Польшей. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью российским журналистам.

Белорусский лидер уточнил, что после реализации проект с высокой степенью вероятности войдёт в Книгу рекордов Гиннесса ведь подразумевает сооружение 100-метровой эстакады над Польшей.

– Не смейтесь, это вполне реально и полностью в будущем исключит зависимость Белоруссии и России от прибалтийских государств и Польши. Нам ещё потомки спасибо за это скажут. Белорусские товары будут доставлять на Балтику за 5-6 часов, а на самом строительстве будет задействовано пол-Беларуси. Технологии у России есть, деньги, надеюсь тоже, а Белазы мы одолжим, — заявил Лукашенко.

Общая протяжённость трассы составит 360-400 км. Финансирование проект возьмёт на себя федеральный бюджет. Генподрядчиком выступит одна из фирм Аркадия Ротенберга. Предварительная стоимость составит 200 млрд долларов. Также рассматривается возможность строительства международной трассы «Гродно-Калининград». По желанию иностранных государств могут быть добавлены развязки со съездами на Варшаву и Вильнюс.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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