Кличко проверил опорную больницу и сообщил, сколько есть мест для больных коронавирусной инфекцией

09.09.2020, 9:25, Новости дня

В Киеве в последнее время пациенты с COVID-19 болеют тяжелее, сообщил на своей странице в Facebook мэр Киева Виталий Кличко и показал видео, как он посетил городскую больницу №4 – одну из опорных для лечения пациентов с коронавирусом.

“Вирус не отступает. И количество выявленных случаев коронавируса в столице, к сожалению, растет. Увеличивается и количество больных, нуждающихся в госпитализации. Вчера вечером побывал с проверкой в городской больнице №4, которая является одной из опорных для лечения пациентов с COVID-19. Я уже ранее посещал это медучреждение. Из главного, что сегодня отмечают врачи: в последнее время у многих инфицированных – более тяжелое течение болезни. И подавляющее большинство пациентов – в возрасте от 30 до 60 лет”, – написал Кличко.

Мэр сообщил, что больница №4 заполнена почти на 80%. В медучреждении есть своя лаборатория для тестирования методами ПЦР и ИФА. Кличко добавил, что средствами защиты и медикаментами больница обеспечена.

“Всего в больницах столицы из 1600 коек, подготовленных для приема больных коронавирусом в 16 медучреждениях, заполнены 52% мест. В случае необходимости город может перепрофилировать отделения и в других медучреждениях, увеличив количество коек для лечения пациентов с COVID-19. Но давайте не доводить до наихудшего сценария! Послушайте, что говорят те, кто заболел! Берегите себя!” – призвал Кличко.

Друзі! Вірус не відступає. І кількість виявлених випадків коронавірусу в столиці, на жаль, зростає. Збільшується і… Posted by Віталій Кличко on Teisipäev, 8. September 2020

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

За прошедшие сутки в Украине был подтвержден 2551 случай заражения коронавирусом. Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Украине достигло 143 030. Количество связанных с COVID-19 смертей – 2979 (45 человек скончались за прошедшие 24 часа). 63 546 пациентов уже выздоровели. Продолжают болеть 76 505 пациентов.

Больше всего новых случаев заражения выявлено в Киеве (310), Харьковской (291), Тернопольской (244) и Львовской (196) областях.