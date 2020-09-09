Жданов об обстрелах на Донбассе: Каждый убитый боец – это давление

09.09.2020, 9:25, Новости дня

Нарушение пророссийскими боевиками режима прекращения огня на Донбассе не было неожиданным, заявил 8 сентября в эфире Oboz TV военный эксперт, полковник запаса Вооруженных сил Украины Олег Жданов.

“И я, и некоторые [другие] эксперты говорили, что это перемирие – до начала политического сезона в Украине. Как только начнется политический сезон, перемирие будет сорвано любым способом для того, чтобы возобновить боевые действия. Это единственный рычаг, с помощью которого Российская Федерация на сегодняшний день может давить на политическое руководство Украины”, – сказал он.

Жданов добавил, что вести обстрелы в августе, когда украинские парламентарии были на каникулах, “не имело смысла”.

“А сегодня каждая потеря, каждый убитый боец – это давление. Господин [замглавы администрации президента РФ Дмитрий] Козак, представитель Российской Федерации по Украине, сказал четко и ясно – они ожидают от нас изменений в Конституцию, где будут прописаны все требования, которые они озвучивали – особый статус Донбасса, право вето на внешнеполитические и внутриполитические решения, амнистия и так далее. [Президент РФ Владимир] Путин не для того начинал войну, чтобы так просто ее прекратить. Поэтому она и продолжается”, – добавил эксперт.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

По словам начальника Генштаба – главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака, режим прекращения огня выполнялся с обеих сторон, единичные случаи его нарушения не носили системного характера. 26 августа в штабе ООС сообщили, что за первый месяц режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе в рядах украинских военных нет боевых потерь и ранений.

6 сентября в результате обстрела незаконными вооруженными формированиями РФ позиции подразделений Объединенных сил недалеко от Причепиловки Луганской области один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранения, несовместимые с жизнью. Это первая потеря ВСУ с начала действия режима прекращения огня.

Еще один военнослужащий получил ранения в результате прицельного обстрела в районе Красногоровки Донецкой области, двое – при взрыве неизвестного устройства в районе Новгородского (один из них на следующий день скончался). Также 6 сентября стало известно о гибели двух военнослужащих на минном поле при эвакуации с места пожара вблизи Верхнеторецкого Донецкой области.

В тот же день состоялось внеочередное заседание ТКГ, на котором случившееся украинская делегация назвала “отдельными провокациями”. В Офисе президента потребовали от России “вмешаться в ситуацию и повлиять на провокационное поведение” боевиков.

9 сентября в штабе ООС проинформировали о соблюдении режима прекращения огня.