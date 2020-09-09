В Японии самолет сделал незапланированную посадку, чтобы высадить пассажира без маски

09.09.2020, 9:25, Новости дня

7 сентября в Японии самолет бюджетной авиакомпании Peach Aviation совершил незапланированную посадку из-за отсутствия у одного из пассажиров медицинской маски. Об этом сообщила 8 сентября телекомпания NHK.

Борт выполнял внутренний рейс из Кусиро на севере страны в Кансай на западе Японии.

В авиакомпании рассказали, что экипаж попросил мужчину надеть маску, но он отказался. После вылета другие пассажиры отказались находится с ним рядом.

Пассажир без маски угрожал экипажу, члены которого предупредили его об ответственности за подобное поведение.

В результате было принято решение сделать незапланированную посадку в аэропорту Ниигата, чтобы снять с самолета мужчину без маски.

Прибытие самолета в Кансай задержалось более чем на два часа. На его борту было 124 пассажира, отметили в авиакомпании.

В министерстве транспорта Японии отметили, что данный инцидент стал первым подобным на внутренних авиарейсах.

Ношение маски во время авиаперелетов является профилактикой заражения коронавирусом.

По состоянию на 9 сентября в мире зарегистрировано почти 27,5 млн случаев коронавирусной инфекции, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением болезни. В Японии таких случаев почти 73 тыс.