“Фантазия перешла в стадию возбуждения”. Полуголый Лазарев позировал на кровати

09.09.2020, 9:25, Новости дня

Российский певец Сергей Лазарев разместил в Instagram селфи-снимок, на котором запечатлен с обнаженным торсом. Певец позиировал в спаьне, сидя на кровати.

“Доброе утро понедельника… Всем хорошей недели”, – написал он 7 сентября.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Доброе утро понедельника… всем хорошеи * недели * * #сергеи * лазарев #лазарев

Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey) 7 Сен 2020 в 2:37 PDT

Поклонники прокомментировали снимок.

“Ой, а зачем так горячо?” – написал sergeylazarev_inst.

“Шальной”, – отметил cerulean_lazarev.

“Моя фантазия перешла в стадию возбуждения”, – заявил moonlight183626.

Лазарев начинал музыкальную карьеру в качестве одного из солистов дуэта Smash. В 2005 году артист заявил о себе как о сольном певце.