“Фантазия перешла в стадию возбуждения”. Полуголый Лазарев позировал на кровати
09.09.2020, 9:25, Новости дня
Российский певец Сергей Лазарев разместил в Instagram селфи-снимок, на котором запечатлен с обнаженным торсом. Певец позиировал в спаьне, сидя на кровати.
“Доброе утро понедельника… Всем хорошей недели”, – написал он 7 сентября.
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Доброе утро понедельника… всем хорошеи * недели * * #сергеи * лазарев #лазарев
Поклонники прокомментировали снимок.
“Ой, а зачем так горячо?” – написал sergeylazarev_inst.
“Шальной”, – отметил cerulean_lazarev.
“Моя фантазия перешла в стадию возбуждения”, – заявил moonlight183626.
Лазарев начинал музыкальную карьеру в качестве одного из солистов дуэта Smash. В 2005 году артист заявил о себе как о сольном певце.
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