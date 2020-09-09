 

“Фантазия перешла в стадию возбуждения”. Полуголый Лазарев позировал на кровати

09.09.2020, 9:25, Новости дня

Российский певец Сергей Лазарев разместил в Instagram селфи-снимок, на котором запечатлен с обнаженным торсом. Певец позиировал в спаьне, сидя на кровати.

“Доброе утро понедельника… Всем хорошей недели”, – написал он 7 сентября.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Доброе утро понедельника… всем хорошеи * недели * * #сергеи * лазарев #лазарев

Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey) 7 Сен 2020 в 2:37 PDT

Поклонники прокомментировали снимок.

“Ой, а зачем так горячо?” – написал sergeylazarev_inst.

“Шальной”, – отметил cerulean_lazarev.

“Моя фантазия перешла в стадию возбуждения”, – заявил moonlight183626.

Лазарев начинал музыкальную карьеру в качестве одного из солистов дуэта Smash. В 2005 году артист заявил о себе как о сольном певце.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.07 / Пьяный украинец пригрозил заминировать избирательный участок в Польше

18.07 / “Укрзалізниця” восстанавливает железнодорожное сообщение с Черновцами

24.06 / Осужденному в России Свидетелю Иеговы из Дании заменили остаток срока в колонии на штраф

10.08 / Явка на выборах президента Беларуси составила на 18.00 более 79% – ЦИК

03.09 / Стартовал прием заказов на новый кроссовер Haval DaGou

11.08 / Филиппины примут российскую вакцину от коронавируса

26.07 / В Украине за сутки выявили более 900 новых случаев COVID-19

11.08 / Билл Гейтс раскритиковал американскую систему тестирования на коронавирус

01.09 / Подсчитаны потери российских миллиардеров с начала года

02.09 / В Киеве усилили меры безопасности из-за акции владельцев авто на еврономерах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска