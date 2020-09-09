Змея обиделась на подростка, стала выслеживать его и укусила 8 раз за месяц

09.09.2020, 9:13, Разное

Необычный случай преследования ради мести или чего-то еще со стороны рептилии происходит сейчас в Индии. Там подростка за месяц восемь раз укусила одна и та же змея.

Предполагается, что одна и та же дикая змея намеренно выслеживает этого юношу, чтобы нападать и кусать его. Во всяком случае сам пострадавший уверен в этом.

17-летний Яшрадж Мишра из индийской деревни Рампур в районе Басти сейчас живет в постоянном страхе, в любой момент ожидая нападения змеи. Причина, почему дикая змея ополчилась на него, ему не известна, во всяком случае так он рассказал родным.

Родственники парня водили его сначала к деревенскому лекарю, а потом даже к заклинателям змей, чтобы те заколдовали змею, но это не помогло. После третьего нападения с укусом, семья отвезла подростка к родне в соседнюю деревню, но сообщается, что вскоре злобная змея выследила Яшраджа и там и снова укусила.

Нападения змеи (к счастью это была не ядовитая кобра) происходят как правило рядом с домом. Стоит подростку выйти из дома на улицу, как он с тревогой смотрит под ноги и во все стороны, ожидая очередного нападения змеи.

Всего за август 2020 года змея укусила Яшраджа восемь раз, последнее нападение произошло 25 августа. В сентябре нападений пока не случалось, однако подросток до сих пор живет в ужасе и он психически травмирован.

"Мы не можем понять, почему эта змея нацелена на Яшраджа. Сейчас у мальчика психическое расстройство и он постоянно наполнен страхом перед змеей. Мы проводили ритуал пуджу (ритуал поклонения) несколько раз и даже вызывали заклинателей змей, но все оказалось тщетным", – рассказывает отец юноши Чандрамаули Мишра.

Так как змея не была ядовитая, подросток физически пострадал не сильно, у него остались лишь небольшие следы от укусов змеи.