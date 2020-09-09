 

Змея обиделась на подростка, стала выслеживать его и укусила 8 раз за месяц

09.09.2020, 9:13, Разное

Необычный случай преследования ради мести или чего-то еще со стороны рептилии происходит сейчас в Индии. Там подростка за месяц восемь раз укусила одна и та же змея.

Предполагается, что одна и та же дикая змея намеренно выслеживает этого юношу, чтобы нападать и кусать его. Во всяком случае сам пострадавший уверен в этом.

17-летний Яшрадж Мишра из индийской деревни Рампур в районе Басти сейчас живет в постоянном страхе, в любой момент ожидая нападения змеи. Причина, почему дикая змея ополчилась на него, ему не известна, во всяком случае так он рассказал родным.

Родственники парня водили его сначала к деревенскому лекарю, а потом даже к заклинателям змей, чтобы те заколдовали змею, но это не помогло. После третьего нападения с укусом, семья отвезла подростка к родне в соседнюю деревню, но сообщается, что вскоре злобная змея выследила Яшраджа и там и снова укусила.

Нападения змеи (к счастью это была не ядовитая кобра) происходят как правило рядом с домом. Стоит подростку выйти из дома на улицу, как он с тревогой смотрит под ноги и во все стороны, ожидая очередного нападения змеи.

Всего за август 2020 года змея укусила Яшраджа восемь раз, последнее нападение произошло 25 августа. В сентябре нападений пока не случалось, однако подросток до сих пор живет в ужасе и он психически травмирован.

"Мы не можем понять, почему эта змея нацелена на Яшраджа. Сейчас у мальчика психическое расстройство и он постоянно наполнен страхом перед змеей. Мы проводили ритуал пуджу (ритуал поклонения) несколько раз и даже вызывали заклинателей змей, но все оказалось тщетным", – рассказывает отец юноши Чандрамаули Мишра.

Так как змея не была ядовитая, подросток физически пострадал не сильно, у него остались лишь небольшие следы от укусов змеи.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.07 / Мнение: На стороне ФСБ против Ивана Сафронова: Чешская разведка не зря ест свои кнедлики

07.09 / С военного корабля бесследно исчез матрос

27.06 / Мнение: Багдадские аресты

25.07 / Без детей и бывших: Меган Фокс и ее бойфренд Machine Gun Kelly улетели в романтическое путешествие в Коста-Рику

07.08 / Личное: Шуты против!

22.07 / 28 тысяч от государства: кому из россиян положена единовременная выплата

12.07 / Военным лидерам США до сих пор «неясно», кто приказал “освободить” площадь Лафайет в Вашингтоне от протестующих

29.08 / В Китае из мозга мужчины достали жившего там 17 лет червя

28.07 / Сергей Чемезов сообщил Владимиру Путину об инициативе поставить Турции очередную партию С-400

28.07 / Ученые предупредили о приближении большого астероида к Земле

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска