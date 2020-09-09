В WhatsApp заявили о ломающих мессенджер «страшных» сообщениях

09.09.2020, 9:08, Новости дня

В WhatsApp появились «страшные» сообщения, которые полностью выводят мессенджер из строя, сообщил портал WABetainfo.

Сообщение состоит из случайного набора необычных текстовых символов, его прочтение может привести к циклическому сбою приложения, передает РИА «Новости».

Проблема актуальна для мобильных операционных систем iOS и Android, в некоторых случаях пользователям приходится полностью переустанавливать мессенджер.

В случае получения такого сообщения пользователь должен попытаться заблокировать отправителя с помощью браузерной версии WhatsApp Web. Кроме того, во избежание проблем следует установить более строгие настройки конфиденциальности.

Напомним, в январе создатель мессенджера Telegram Павел Дуров предупредил владельцев смартфонов об опасности использования приложения WhatsApp.